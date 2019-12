RUSADA ankar utestenging for doping

sport

Det melder nyheitsbyrået Tass.

RUSADAs anke var venta etter tidlege antydningar om at russarane ønsker at avgjerda i styret i Det internasjonale antidopingbyrået WADA blir prøvd for valdgiftsretten til idretten CAS i Sveits.

Avgjerda i WADA-styret frå 9. desember inneber at Russland ikkje kan stille som eigen nasjon i OL i Tokyo neste år og i vinter-OL i Beijing i 2022. Landet blir òg stengt ute frå andre store meisterskapar og blir sjølv nekta å arrangere store idrettshendingar.

Bakgrunnen for avgjerda var at WADA meiner det er bevist at Russland har drive utstrekt manipulasjon av dopingprøvar frå det mykje omtalte laboratoriet i Moskva.

Russiske utøvarar som kan bevise at dei ikkje har vore involverte i doping kan inviterast som uavhengige deltakarar i framtidige OL og VM.

RUSADA-sjef Jurij Ganus trur sjølv det er små sjansar for å nå gjennom med ein anke.

– Det finst inga moglegheit for å vinne dette i retten. Dette er ein tragedie, sa Ganus etter WADA-avgjerda og viste til russiske utøvarar som faktisk er reine.

Avtroppande WADA-visepresident Linda Hofstad Helleland var berre måteleg fornøgd med avgjerda om å stengje Russland ute. Ho meiner Russland må komme med ei atterhaldslaus unnskyldning for det ho har kalla den største idrettsskandalen i verda.

– Det er ikkje noka straff eller reaksjon som svir på nokon som helst måte, sa Helleland førre veke og viste mellom anna til at fleire hundre russiske utøvarar likevel kan delta i større meisterskapar.

