Tøft å seie farvel til Stabæk: Olsen klar for Ålborg

– Eg har fått eit veldig godt inntrykk av menneska i klubben og dei verdiane AaB står for. Det kom fort fram at kjemien stemte, seier Olsen til AaBs nettside.

– Vi skal saman prøve å løfte klubben ytterlegare i åra som kjem.

Olsen har fått svært mykje ros for jobben han har gjort i Stabæk dei siste åra. – Det er veldig spesielt. Eg kom hit 15. mars 1998 og vart med på eit eventyr, seier Olsen til Stabak.no.

– Eg har hatt moglegheita til å flytte på meg innanfor landegrensene tidlegare, men eg har heile tida sett Stabæk ekstremt høgt. Klubben er ein stor del av meg, og eg føler eg er ein stor del av Stabæk. Derfor har det vore veldig tøffe prosessar kvar gong, og kvar gong har eg falle ned på at eg ønsker å vere med på å bygge noko her i Stabæk. Å vinne noko har stått sentralt for meg. Eg har hatt ein draum om at Stabæk skal vinne gull igjen og spele på europeiske arenaer, seier Olsen.

Han spelte for Stabæk i ei årrekke før han gav seg som aktiv etter 2009-sesongen. I 2011 tok han over som sportsleg leiar av klubben.

