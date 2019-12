Medium: Haalands lagkamerat på legesjekk i Liverpool

sport

Minamino blir rekna som eit røvarkjøp i dagens marknad, sidan han visstnok har ein utkjøpsklausul på 86 millionar kroner (8,5 mill. euro). Det skriv mellom anna Sky Sports og Daily Mail.

Overgangsvindauget i vinter opnar 1. januar, og det er sannsynleg at japanaren blir Liverpool-klar då, gitt at partane blir samde om alle detaljar og han består den medisinske testen. Ifølgje Daily Mail skal Minamino og Liverpool allereie vere samde om ein kontrakt for 4,5 år.

Den offensive midtbanemannen har glitra for Salzburg denne sesongen og har mellom anna vist seg fram i Meisterligaen. Der spelte Erling Braut Haalands lag to gruppekampar mot Liverpool.

Dersom Minamino blir Liverpool-klar rett over nyttår, kan han få debuten sin heime mot byrival Everton. Dei to Liverpool-laga møtest i FA-cupen 5. januar.

