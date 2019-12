Helland kan ha spelt den siste heimekampen sin på Lerkendal

sport

29-åringen har eitt år igjen av kontrakten med Rosenborg, men ifølgje avisa har han fått to konkrete tilbod frå utanlandske klubbar.

Det eine tilbodet skal dreie seg om den svenske toppklubben IFK Norrköping. Det andre skal vere meir av det eksotiske slaget, ifølgje Adresseavisen.

– Det er vel over femti prosent sannsyn for at eg blir verande i Rosenborg. Eg har kontrakt der, men du veit aldri. Tidlegare hadde eg visst. No er det litt meir «i mørket» kva som skjer. Og det er alltids folk som treng ein venstrebeint idiot, seier han til avisa.

Trønderen seier han måtte svelgje tungt eit par gonger etter at bronsen vart sikra i den siste kampen i sesongen på Lerkendal mot veslebror Ranheim 1. desember. Han seier klubben og Lerkendal har betydd mykje for han.

På spørsmål om korleis kampen kunne ha vore den siste kampen hans, sidan han har eitt år igjen av sesongen, svarer Helland:

– Det er litt på grunn av situasjonen slik han har vore. Vegen vidare er litt uavklart, rett og slett. Og det er fleire rundt det bordet, det gjeld ikkje berre meg. Vi får finne ut kva vi vil med kvarandre. Så blir vi vel samde etter kvart.

