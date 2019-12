Første kvinnelege siger i dart-VM

sport

Sherrock opna svakt i konkurransen, men henta seg raskt inn igjen, noko som enda med siger for den 25 år gamle britiske kvinna i Alexandra Palace i London tysdag. Ho slo briten Ted Evetts 3–2.

Ho er altså den første kvinna som slår ein mann i dart-VM.

– Eg er veldig glad fordi eg har bevist noko for dart for kvinner, at kvinner kan spele mot menn og slå dei. Fingrane er kryssa for at det er ein skritt i riktig retning. Eg er overlykkeleg, eg kan ikkje tru det, sa Sherrock etter sigeren, skriv The Guardian.

Kvinneverdsmeisteren Mikuru Suzuki frå Japan deltok òg i konkurransen, men ho tapte mot britiske James Richardson etter at var dødt løp mellom dei heilt til siste slutt.

Sherrock er den femte kvinna som har deltatt i det som i utgangspunktet var dart-VM for menn. Det var i fjor det vart opna for at kvinner kunne kvalifisere seg til konkurransen, skriv avisa.

