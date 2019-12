Markeng ute i eitt år med kneskade

sport

Markeng kom trillande heim i rullestol måndag og vart undersøkt med MR. Tysdag vart den negative meldinga offentleggjord for norsk presse på ein pressekonferanse på Olympiatoppen i Oslo.

– Det er korsband og menisk som har roke. Det blir vel eitt år utan hopping, sa Markeng.

Markeng har òg tidlegare slite med ein kneskade, men har komme tilbake i hoppbakken. Onsdag skal han opererast for den siste skaden.

Alt låg til rette for at denne sesongen ville bli det internasjonale gjennombrotet til totningen. Førre sesong hoppa han stort sett i kontinentalcupen, men han sikra kvoteplass i verdscupen mot slutten av sesongen og vart òg tatt ut til VM, der han vart nummer 20 i normalbakken.

Under VM i Innsbruck fekk han eit ublidt møte med snøen då han slo kollbøtte over reklameplakatane i enden av bakken.

Markeng innleidde sesongen på det norske laget som tok andreplassen i lagkonkurransen i Wisla, og følgde opp med 10.-plass i Ruka. I Nizjnij Tagil vart det beste rennet i karrieren for 19-åringen med femteplass individuelt. Det skjedde etter at han måtte stå over det første rennet på grunn av rot med visumet til Russland.

19-åringen tok det første NM-gullet sitt i mars då han vann i Midtstubakken.

(©NPK)