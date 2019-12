Måndagskampen i Eliteserien forsvinn neste år

sport

Det betyr at den faste måndagskampen, som har vore upopulær hos mange supporterar fordi det er komplisert å komme seg på bortekamp, går ut. I staden vil det bli spelt to kampar laurdag, medan det framleis skal vere seks søndagskampar i ein normalrunde.

I månadene april, oktober og november skal laurdagskampane bli spelte klokka 16 og 18, medan dei blir spelte klokka 18 og 20 frå mai til september. Søndagar blir det som i 2019, fem kampar klokka 18 og éin klokka 20.

– Vi har høyrt på supporterane og flytta måndagskampen inn i helga. Det er eit viktig grep som mellom anna Norsk Supporterallianse (NSA) har vore pådrivar for. Publikumsundersøkingane våre viser at dei fleste fotballinteresserte nordmenn ønsker seinare start på sesongen, og at kampane blir konsentrerte om helgane. Vi er svært glade for å levere begge delar, seier NTF-direktør Leif Øverland.

I år vart det spelt 19 måndagskampar i Eliteserien i tillegg til full runde 2. påskedag. Serietoar Bodø/Glimt spelte oftast måndagar med fem kampar.

Den fullstendige speleplanen for 2020-sesongen blir lagd fram av Norges Fotballforbund (NFF) torsdag denne veka. Frå før er det klart at Eliteserien startar 4. april og blir avslutta 29. november.

Nytt av året er det òg at cupfinalen ikkje skal bli spelt etter serieslutt, men blir flytta fram til oktober.

– Vi er glade for at vi saman med supporterar, mediepartnar og Norsk Toppfotball har funne ei løysing alle er fornøgde med, seier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF.

