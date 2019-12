Krass kritikk mot antirasismekampanje i Serie A

sport

Fotballigaens nye «Nei til rasisme»-plakat viser tre apar med måla ansikt og er mellom anna å sjå på sosiale medium og Serie A-nettstaden. Bilda er ein del av ein antirasismekampanje, men dei negative reaksjonane har ikkje late vente på seg.

Fleire meiner kampanjen ikkje er føremålstenleg.

– Endå ein gong gjer italiensk fotball verda mållaus. Kven har dei rådført seg med? spør den antirasistiske organisasjonen Fare og seier kampanjen ser ut som ein sjuk vits.

Også Kick It Out slaktar bruken av apebilde for å få bukt med rasismen i italiensk fotball. Organisasjonen meiner at kampanjen er upassande og håper Serie A vil vurdere å byte ut bilda.

Kampanjen vekker òg harme hos dei italienske klubbane.

– Vi forstår at ligaen ønsker å gjere noko mot rasisme, men dette er ikkje måten å gjere det på, heiter det frå storklubben Roma.

Forsvarar kampanjen

Serie A forsvarer kampanjen og hevdar at han har som mål å forsvare verdiane integrering, multikulturalisme og brorskap.

– Ekte kunst er provokasjon, skreiv ligaen i ei fråsegn etter at kritikken byrja å hagle.

Kunstnaren bak dei tre bilda, Simone Fugazzotto, seier han ønsker å vise at vi alle høyrer til same rase.

– Måleriet mitt speglar verdiane til fair play og toleranse. Eg bruker aper som ein metafor for menneske fordi fargen på huda vår ikkje er viktig.

Gjentakande problem

Rasisme har vorte eit gjentakande problem i italiensk fotball, der fleire svarte Serie A-spelarar har vorte utsette for hets frå tribunen. I slutten av november gjekk alle dei 20 klubbane i Serie A saman og skreiv ei fråsegn der dei uttrykte bekymringa si for rasismen som har prega ligaen.

Romelu Lukaku, Franck Kessie, Dalbert Henrique, Ronaldo Vieira, Kalidou Koulibaly og Mario Balotelli har alle fått rasistiske tilrop slengt mot seg frå tribunen denne sesongen.

Då hjelpte det ikkje at den italienske avisa Corriere dello Sport med store bokstavar skreiv «Black Friday» og la på bilde av Lukaku og Chris Smalling før storkampen mellom Inter og Roma i starten av månaden.

Framsida sette sinna i kok, og avisa måtte tole flengande kritikk frå både spelarar og klubbar.

(©NPK)