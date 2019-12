Bekymra Stöckl etter endå ein hoppskade: – Vi må sjå om det er ei årsak

sport

Tysdag kom den ikkje uventa meldinga om at Thomas Aasen Markeng frå Lensbygda i Østre Toten er ute for resten av sesongen etter fallet i Klingenthal i helga.

– Det er korsband og menisk som har roke. Det blir vel eitt år utan hopping. Men eg skal bite tennene saman og komme sterkare tilbake, sa ein tydeleg prega Markeng på pressekonferansen på tysdag på Olympiatoppen.

Markeng har òg tidlegare slite med ein kneskade, men har komme tilbake i hoppbakken. Allereie onsdag morgon skal han opererast for den siste skaden.

Frå før er lagkameraten Anders Fannemel ute med tilsvarande skade som Markeng etter eit altfor langt hopp i Wisla i Polen i juli. For eitt år sidan la Kenneth Gangnes opp etter fleire alvorlege kneskadar.

– Må undersøke

Landslagssjef Alexander Stöckl seier det er alvorleg at to hopparar no er ute med skade, sjølv om han meiner forløpa til Fannemels og Markengs skade ikkje kan samanliknast. Likevel varslar han ein gjennomgang av rutinane.

– Det er trist. Vi må byrje å stille spørsmål. Det som er ei utfordring, er å finne ut om det er ei årsak til dette eller om det berre er tilfeldig. Vi må finne ut om vi må gjere ting betre for å unngå dette i framtida, sa ein alvorleg Stöckl.

– Vi prøver heile tida å sørge for at utøvarane er best mogleg førebudde med tanke på trening, landingsstrategi og utstyr. At utstyret ikkje berre er godt, men også sikkert, og at den fysiske treninga er bra nok, sa Stöckl.

Alt låg til rette for at denne sesongen ville bli Markengs internasjonale gjennombrot.

– Det er ekstra tøft når vi har ein utøvar som har den beste sesongen sin. Det einaste vi kan gjere no, er legge til rette for at Thomas blir frisk så raskt som mogleg, sa landslagssjefen.

Kvoteplass

Førre sesong hoppa totningen stort sett i kontinentalcupen, men han sikra kvoteplass i verdscupen mot slutten av sesongen og vart òg tatt ut til VM, der han vart nummer 20 i normalbakken.

Under VM i Innsbruck fekk han eit ublidt møte med snøen då han slo kollbøtte over reklameplakatane i enden av bakken.

Markeng innleidde sesongen på det norske laget som tok andreplassen i lagkonkurransen i Wisla og følgde opp med 10.-plass i Ruka. I Nizjnij Tagil vart det beste rennet i karrieren for 19-åringen med femteplass individuelt. Det skjedde etter at han måtte stå over det første rennet på grunn av rot med visumet til Russland.

19-åringen tok det første NM-gullet sitt i mars då han vann i Midtstubakken.

