Noreg kan få heimebanefordel i OL-kvalifiseringa

Det er venta at arrangørstader blir offentleggjort denne veka og seinast fredag. Ifølgje kjelder tett på Det internasjonale handballforbundet (IHF), skal det no vere ei viss moglegheit for at Noreg kan få arrangementet.

I haust sa IHF at det ikkje var aktuelt å la eit land få kvalifiseringar for begge kjønn.

– Vi tar det vi kan og med opne armar. Vi får sjå kva som skjer. Eg snakka med Hassan Moustafa etter VM-finalen søndag. Han veit vi er opne for å arrangere også for jentene, seier den norske handballpresidenten Kår Geir Lio til NTB.

Moustafa er president i IHF. Han gav Noreg er frikort til 2017-VM for herrar. Der vart det norsk sølv.

Noreg er tildelt OL-kvalifiseringa for menn i april. Denne kan falle bort dersom dei norske gutane vinn EM og går rett til OL.

Etter VM er dette OL-kvalifiseringsgruppene for kvinner (Dei to beste frå kvar pulje får OL-billett):

1: Spania, Sverige, Argentina og Senegal.

2: Montenegro, Romania, Noreg og Nord-Korea.

3: Russland, Serbia, Ungarn og Kina.

