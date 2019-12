Liverpool mot Atlético i Meisterligaen – stormøte mellom Zidane og Guardiola

sport

Liverpool vann gruppa si i Meisterligaen og kunne fått lettare motstand i trekninga på måndag i UEFA-hovudkvarteret i Nyon, Sveits.

Atlético nådde finalen i Meisterligaen i 2014 og 2016 og vann Europaligaen i 2018. Laget åt Diego Simeone har nærast konstant nådd langt i europacupane år etter år.

– Det er ein tøff kamp, men om du går gjennom heile trekninga, er det meir eller mindre fire eller fem potensielle finalar allereie i åttedelsfinalen, seier Liverpool-manager Jürgen Klopp til nettstaden til klubben.

– Så det er ei verkeleg god trekning, ein vanskeleg kamp, slik det skal vere. Eg trur ikkje Simeone spring rundt i stova og er glad for at han fekk Liverpool, legg tyskaren til.

Atlético vart nummer to i gruppespelet bak Juventus i haust og var dermed i den såkalla useeda gruppa. Det betyr at spanjolane speler heime først og må avslutte åttedelsfinalen på Anfield.

Meistermøte

Blant dei andre godbitane i åttedelsfinalane finn ein storkampen mellom Real Madrid og City. Det blir òg ein duell mellom trenargigantane Zinédine Zidane og Josep Guardiola.

Guardiola har sterk statistikk mot Real Madrid som hovudtrenar i Barcelona og Bayern München. No skal han møte laget med City, som jagar den første tittelen sin i turneringa nokosinne.

Real Madrid vann den 13. meisterligatittelen sin i 2018, men har ikkje vore like skarpe sidan det. City har slite denne hausten, så alt ligg til rette for eit svært spennande dobbeltmøte i februar og mars.

– Sjølv om dei (Real) vart nummer to i gruppa, kjenner vi historia deira i denne turneringa. Men for å bli best må du slå dei beste. Og den beste måten å starte på er med Real Madrid, seier Citys sportsdirektør Txiki Begiristain.

Tottenham-flaks

Fire engelske lag er med i utslagsrunden i Meisterligaen. Chelsea får eit vrient dobbeltoppgjer mot Bayern München, medan Tottenham på papiret var heldigare og fekk RB Leipzig.

Paris Saint-Germain var uheldig og vart trekt mot Borussia Dortmund i åttedelsfinalen sin. Franskmennene har fordel av heimekamp til slutt.

Det italienske meisterlaget Juventus, som var i finale seinast i 2017, møter franske Lyon, medan rivalen Napoli skal opp mot giganten Barcelona.

I den siste kampen skal Atalanta møte Valencia.

Trekninga:

Borussia Dortmund (Tyskland)–Paris Saint-Germain (Frankrike),

Real Madrid (Spania)–Manchester City (England),

Atalanta (Italia)–Valencia (Spania),

Atlético Madrid (Spania)–Liverpool (England),

Chelsea (England)–Bayern München (Tyskland),

Lyon (Frankrike)–Juventus (Italia),

Tottenham (England)–RB Leipzig (Tyskland),

Napoli (Italia)–Barcelona (Spania).

Kampane blir spelte 18., 19., 25., og 26. februar. Returoppgjera blir spelte 10., 11., 17., og 18. mars. Førstnemnde lag speler heime først.

