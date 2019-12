Kina: Özil har fått falske nyhende frå uigurane

sport

Før helga kom Özil med sterk kritikk av dei kinesiske styresmaktene på Instagram og Twitter. Der la tyskaren ut meldingar der han hevda at styresmaktene undertrykker uigurane i det nordvestlege Kina.

Kina svarer med ei fråsegn der landet hevdar at Özils kritikk kjem av at tyskaren er lurt av falske nyhende om korleis uigurane blir behandla. Dei oppmodar samtidig fotballstjerna til å vitje Xinjiang-regionen sjølv for å sjå.

– Eg veit ikkje om Özil har vore i Xinjiang-regionen sjølv, men det ser ut til at han har vorte lurt av falske nyhende, og at kritikken hans stammar frå det. Viss Özil har moglegheit, vil vi bli fornøgde dersom han tok turen ned for å sjå sjølv, seier Geng Shuang, som er talsmann for det kinesiske utanriksdepartementet.

– Klovn og forvirra

Tidlegare har den engelskspråklege kinesiske avisa Global Times kalla Özils utspel ei «førestilling frå ein klovn», og der har dei skildra han som forvirra og omsynslaus. Avisa meiner òg at Özil har misbrukt posisjonen sin som offentleg person.

– Özils trekk har øydelagt omdømmet hans blant kinesiske fans og vil få alvorlege implikasjonar for Arsenal, åtvarar statsavisa.

Kort tid etter ytringane frå Özil la Arsenal ut ei melding på Weibo, Kinas største sosiale medium, som sa at kommentarane frå Özil er den personlege meininga til tyskaren, og at klubben ikkje involverer seg i politiske spørsmål.

Özil, som er muslim med tyrkisk bakgrunn, kom med kritikken sin av kinesiske styresmakter fredag. Søndag fjerna Kina Arsenal–Manchester City frå statskanalen CCTV på grunn av kritikken frå midtbanemannen.

