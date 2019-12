Kina: Özil har fått falske nyheiter frå uigurane

sport

Før helga kom Özil med sterk kritikk av dei kinesiske styresmaktene på Instagram og Twitter. Der la tyskaren ut meldingar der han hevda at styresmaktene undertrykker uigurane i det nordvestlege Kina.

Måndag kjem Kina med ei fråsegn der landet hevdar at Özils kritikk kjem av at tyskaren er lurt av falske nyheiter om korleis uigurane blir behandla. Dei oppmodar samtidig fotballstjerna til å besøke Xinjiang-regionen sjølv for å sjå.

Özil, som er muslim med tyrkisk bakgrunn, kom med kritikken sin av kinesiske styresmakter fredag. Søndag fjerna Kina Arsenal–Manchester City frå statskanalen CCTV på grunn av kritikken frå midtbanemannen.

(©NPK)