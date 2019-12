Everton held fram med Ferguson i managerstolen

sport

Det opplyser klubben på nettstaden sin.

Ferguson har hatt suksess i dei to seriekampane han har fått som manager sidan Marco Silva fekk sparken for snautt to veker sidan. 3–1-siger over Chelsea på heimebane vart følgd opp av sterke 1–1 borte mot Manchester United søndag.

– Eit fullsett stadion vil ta imot Ferguson og spelarane hans til besøket frå Brendan Rodgers' lag når «The Blues» er på jakt etter ein plass i semifinalen i turneringa, skriv Everton.

Klubben er framleis på utkikk etter ein permanent manager. Det er ikkje klart om Ferguson er blant kandidatane til den jobben.

