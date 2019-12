Bortetap for Wild i Chicago

sport

Dette var det første tapet på tre kampar for Wild. Laurdag vann dei heile 4–1 mot Philadelphia Flyers, men eit like godt overtak hadde dei ikkje mot haukane frå Chicago.

Første periode starta med at Wild hamna raskt bakpå. På elleve minutt skåra Blackhawks' Patrick Kane to kjappe. Bortelaget svarte likevel minuttet seinare, der Wilds rutinerte Eric Staal slo pucken hardt i mål til stillinga 1–2. Målet var stjernespelaren frå Canada sitt 1.000. poeng i den mangeårige NHL-karrieren sin.

Medan Blackhawks prøvde seg på eit angrep i andre periode, fekk Kevin Fiala frå Wild tak i pucken. Raskt kom han seg over blueline i kontringa og putta pucken i mål to minutt ut i perioden. Ikkje lenge etterpå hamna Wild bakpå igjen, og vertane tok igjen leiinga. I eit effektivt angrepsspel mot slutten av perioden fekk Fiala endå ein sjanse og sørgde for endå ei utlikning til stillinga 3–3.

Tredje periode klarte ikkje Wild å henge like godt med. Mot slutten av perioden, i 13. minutt, fekk Blackhawks eit mål. Minuttet før slutt skåra Patrick Kane sitt tredje mål for heimelaget, og dermed enda det med eit 3–5-tap for Wild.

Mats Zuccarello fekk dryge 13 minutt på isen.

(©NPK)