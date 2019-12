Tandrevold på sigerspallen i Hochfilzen

sport

Italienske Wierer kunne ho ikkje gjere noko med, men Tandrevold dokumenterte igjen solid form tidleg i sesongen.

Førre veke vart ho nummer fire på normaldistansen i Östersund. Fredag tok ho steget opp to plassar og tangerte dermed det beste verdscupresultatet sitt nokosinne.

– Eg er utruleg fornøgd med skytinga. Eg gjorde eit forsøk på å ta Wierer, men då sprakk eg litt på slutten, sa Tandrevold til NRK.

Feilfritt

23-åringen var ikkje blant dei raskaste i sporet på sprinten, men ho gjorde så definitivt jobben på standplass. Ho hadde sjette beste tid då ho gjekk ut etter ei feilfri liggande skyting.

Ståserien gjekk like bra, og Tandrevold forlét standplass på 2.-plass, 3,8 sekund bak Wierer. Til slutt enda ho 5,9 sekund bak den regjerande samanlagtvinnaren i verdscupen.

Tredjeplassen gjekk til russiske Svetlana Smironova. Ho måtte til liks med Wierer tole eitt bomskot på standplass.

Profilane på skothald

Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff bomma to gonger kvar, men imponerande fart i sporet sørgde for at dei slo seg inn i topp 10.

Olsbu Røiseland (7.-plass) enda 32,4 sekund bak Wierer og 1,3 sekund føre lagvenninna Eckhoff (8.-plass).

– To bom igjen det blir litt for mykje på sprinten. Eg håper det ikkje blir så ille utgangspunkt til jaktstarten. 1–1 (éin bom på kvar skyting) er ikkje krise, men akkurat litt for dårleg, sa Olsbu Røiseland til NRK.

Eckhoff var meir tilfreds med løpet enn lagvenninna.

– Eg er veldig fornøgd. Eg har hatt litt problem her i Hochfilzen tidlegare. Kjempefornøgd med 1–1, men eg vart litt stiv på slutten, sa ho.

Blink-drama

Karoline Knotten sanka òg verdscuppoeng og ei fin plassering på sprinten. Vingrom-løparen nøgde seg med eitt bomskot og enda minuttet bak Wierer. Det heldt til 21.-plass.

Thekla Brun-Lie gjekk strafferunde etter ei spesiell hending på ståande skyting. Éin av blinkane hennar var allereie skote ned, så ho valde å gå strafferunde sjølv om ho fylte dei fire andre blinkane og vart ståande med «0» i resultatprotokollen.

– Eg trur ho attmed meg skaut på feil skive, og det var ein blink som var nede. Og så bomma eg på eitt skot, og då tenkte eg at det var betre å gå ein strafferunde enn å gå ut. Eg vart litt uviss, sa Brun-Lie, som enda på 39.-plass.

Den sjette av dei norske løparane, veteranen Synnøve Solemdal, fekk eit tungt løp etter ein god start. Ho skaut feilfritt på liggande, men bomma deretter tre gonger på ståande skyting. Tingvoll-løparen vart nummer 68 og får ikkje gå jaktstarten på søndag.

(©NPK)