Zlatan-statue vandalisert igjen – stod i fare for å velte

Dessutan har nokon hange eit tau rundt halsen på statuen. Det er tredje gong på relativt kort tid at det blir utført hærverk mot Zlatan-statuen.

– Han har vorte utsett for skadeverk i løpet av natta. Ein har saga i beinet. No er det sett opp eit gjerde rundt statuen sidan det var ein viss risiko for at han skulle velte, seier Tommy Bengtsson i Malmö-politiet, ifølgje nyheitsbyrået TT.

Politiet har så langt ingen mistenkte i saka. Meldinga om hærverket kom inn like etter klokka 2.30 natt til torsdag.

Statuen av Zlatan Ibrahimovic i heimbyen hans vart avduka 8. oktober. Etter at det 27. november vart kjent at fotballstjerna har vorte medeigar i stockholmsklubben Hammarby, har statuen vorte vandalisert fleire gonger.

