Tyske medium: Haaland i samtalar med Dortmund

Den tyske avisa baserer si sak på det som blir omtalt som «samanfallande informasjon» både avisa sjølv og lokalradiostasjonen Radio 91.2 skal sitje på.

Ruhr Nachrichten hevdar at Haaland og agenten hans Mino Raiola skal ha landa på flyplassen i Dortmund onsdag for å ha samtalar med leiinga i den tyske storklubben.

Der skal reisefølgjet ha vorte henta av ein tilsett i Borussia Dortmund.

Det tyske fotballmagasinet Kicker omtalar òg det påståtte Haaland-besøket og skriv at det gjer rykta rundt ein mogleg Dortmund-overgang heitare.

I den tyske klubben har ein i lengre tid vore lite snakkesalige om nordmannen.

– Det handlar om respekt at ein ikkje snakkar offentleg om spelarar som tilhøyrer andre klubbar, sa sportsdirektør Michael Zorc til Kicker nyleg.

Spekulasjonane rundt Erling Braut Haalands framtid har auka dei siste månadene. Nordmannen har scora åtte mål i meisterligaen i haust og er kopla til ei lang rekke storklubber.

I samband med meisterligamøtet på tysdag med Liverpool kommenterte pappa Alf-Inge overgangsspekulasjonane overfor TV 2.

– Vi veit at han på eit eller anna tidspunkt, viss han held fram med å spele som no, vil gå, men vi er ganske avslappa til det. Det handlar om å finne ein klubb som er rett for han, der han får mykje speletid. Det er ikkje så mykje hokus-pokus, eigentleg, sa han til kanalen – og la til:

– Det er mange gode klubbar som er nemnde, men akkurat no så har han det veldig bra i Salzburg. Det kan godt vere at han blir her ei stund til.

Haaland har kontrakt med Salzburg fram til 2023. Leiinga i den austerrikske klubben har vore tydelege på at dei ser for seg å behalde nordmannen ut inneverande sesong.

Tysdag vart Salzburg slått ut av meisterligaen. Dermed blir det spel i europaligaen etter nyttår.

