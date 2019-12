Norendal slått ut i kvalifiseringa i Kina

sport

Dei åtte beste køyrarane tok seg vidare til finalen. Norendal var 10,5 poeng frå ein finaleplass.

Kongsberg-jenta fekk til saman 141,50 poeng for sine to beste forsøk i kvalifiseringa. Klart best var 15-åringen Kokomo Murase frå Japan med 173 poeng. Ho vart X-Games-meister på Fornebu i fjor, då berre 13 år gammal.

Zoi Sadowski Synnott frå New Zealand fekk 165,75 poeng og var nærast japanaren i kvalifiseringa.

Seinare torsdag skal herrane køyre kvalifisering i big air. Der deltar Ståle Sandbech, Mons Røisland, Torgeir Bergrem og Stian Kleivdal.

(©NPK)