Deila signerte ny kontrakt med Vålerenga

– Eg er utruleg glad og stolt over å få halde fram med å vere ein del av Vålerenga. Eg føler at dei tre åra som har vore har vore utfordrande, men ser meir enn nokon gong eit stort potensial i klubben vår, seier Deila til nettsidene til klubben.

Ifølgje VG har trenarprofilen gått med på ein stor lønsreduksjon i den nye avtalen sin.

Kontraktssigneringa torsdag kjem i kjølvatnet av ein uvanleg svak haustsesong for Vålerenga. Gjennom hausten blei det berre ni poeng. Etter halvspelt serie hadde Deilas menn til samanlikning tatt 25.

– Mange med hjarte i klubben er naturleg nok såra etter haustsesongen. Eg er såra sjølv, for det går på æra til klubben laus, og det kjenner eg òg på. Dette gir meg ein kraftig energi og eit driv for å utvikle Vålerenga vidare. Vi skal slå tilbake, seier Deila.

I åra som kjem skal det satsast ungt og lokalt i Vålerenga. Deila er peikt ut som mannen som skal leie det arbeidde.

Styreleiar Thomas Baardseng er tydeleg på at kontinuitet er avgjerande for suksess i åra som kjem.

– Vi er alle samde om at det har vore ein svært skuffande haustsesong for Vålerenga. Men dette kan ikkje stå i vegen for å halde fram det gode arbeidet som har vore lagt ned, og som no skal halde fram, seier han.

Vålerenga enda på tiandeplass i Eliteserien denne sesongen.

