Dansk avis: Inge André Olsen blir ny sportssjef i Ålborg

Nordmannen kjem frå ei stilling som sportsdirektør i Stabæk og skal etter det den danske avisa kjenner til, styre den danske fotballklubben inn i framtida. 41-åringen kan komme til å bli erstattaren til Allan Gaarde.

Inge André Olsen har denne kommentaren til VG:

– Det får tida vise. Førebels er det ikkje noko å seie om den saka. Eg er tilsett i Stabæk og er akkurat no på veg til utlandet for å snakke med spelarar om Stabæk, seier Olsen.

Stabæks daglege leiar Jon Tunold skriv i ein SMS til Budstikka at han ikkje har nokon kommentar.

– Denne typen spekulasjonar dukkar opp stadig vekk, skriv Tunold.

Tidlegare i veka henta Ålborg inn Søren Krogh frå FC Nordsjælland. Han blir sportssjef med fokus på talentutvikling.

Inge André Olsen har tidlegare vore forsvarsspelar i Stabæk og tok over stillinga som sportsdirektør i same klubb etter Tom Schelvan i 2011. Han har fram til no hatt det overordna ansvaret for elitesatsinga til klubben på herresida.

(©NPK)