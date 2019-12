Infantino avviser FIFA-støtte til ny superliga i fotball

sport

Det opplyste den mektige presidenten i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) under eit besøk i Brussel onsdag.

– FIFA har ikkje gitt noka støtte for dei rapporterte planane om ein lukka europeisk superliga, sa Infantino.

– FIFA vil ikkje støtte noko slikt prosjekt, heldt fram han og ville verken stadfeste eller avkrefte om det har vore samtalar om temaet.

Infantino fekk spørsmålet om støtta etter at New York Times melde at Real Madrid-president Florentino Pérez har hatt samtalar med Infantino om planane om ein utbrytarliga for dei europeiske storklubbene.

Ifølgje avisa vil ligaen ha to divisjonar beståande av 20 lag frå eksisterande nasjonale ligasystem. Dette i håp om å konkurrere om det europeiske fotballpublikummet.

Det vil i første rekke gjelde klubbar frå dei fem leiande europeiske seriane i England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike. Forbundet for dei europeiske seriane har uttalt seg kritisk om planane.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har òg gått imot alle planar som vil undergrave deira eige flaggskip Champions League.

(©NPK)