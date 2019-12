Fluor-saka: Salet av pustemasker har eksplodert

sport

– Vi har selt oss tomme for pustemasker og sett i gang ekstraproduksjon, seier marknadssjef i Skydda Noreg, Karoline Klatran.

Årsaka til det eksplosive salet kjem av mediemerksemda i den siste tida om helserisikoen knytt til fluor og skismørjing, opplyser selskapet i ei pressemelding.

Fluor blir brukt for å forbetre gliden i langrennssporet, og forsking viser at foreldre og smørjarar i klubbar er utsette for helsefarlege fluorsamband.

Inntrykket til smørjesjefen i Asker Skiklubb, Vegard Kvisle, er at medvitet i skiklubbane i landet har auka etter at problematikken vart løfta i media.

– Særleg dei siste vekene og månadene med oppslaga i Dagbladet, og det som har leidd fram til forbod for alle frå neste år. Så det har vorte større fokus og meir bruk, men eg er litt redd for at folk vil slappe litt av igjen og fjerne maskene når fluorforbodet trer i kraft.

For sjølv med eit forbod mot fluor vil det framleis innebere ein helserisiko å stå i smørjebua.

Må skremmast

– Du har framleis støv og løysemiddel, så ein må framleis bruke masker. Viss du høyrer på kva Folkehelseinstituttet seier om voksstøv, så tenker dei at støv er mykje av årsaka til kols blant smørjarane, seier Kvisle, som ikkje synest det er rart at det er større etterspurnad etter masker.

– Har det vore litt slapp bruk av masker tidlegare i klubbane?

– Eg trur folk må skremmast litt. Det er litt påfallande at ein les historier om folk som har vorte påverka og hatt det dei kallar fluor-sjokk, og så har dei likevel ikkje vore påpasselege med å bruke masker. Folk må verkeleg skremmast, seier smørjesjefen.

Eksplodert

Og kanskje er folk skremde, kanskje har dei innsett alvoret. Skydda opplyser at dei berre den siste månaden har selt rundt 700 pustemasker til bruk i samband med skimøring.

– Dette er eit produkt som vanlegvis blir selt mot industri, og då går det normalt 100–200 masker i månaden, så no har det eksplodert, seier Klatran.

EU har vedtatt eit forbod mot produksjon og omsetning av fluorstoffet PFOA, som har vore viktig i skismurning, med verknad frå 2020. Og nyleg innførte Det internasjonale skiforbundet (FIS) eit forbod mot bruk av alle typar fluorhaldige produkt frå neste sesong.

(©NPK)