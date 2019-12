Arsenal-profil fekk skuldra ut av ledd

sport

Tierney vart sendt til sjukehus etter å ha falle og landa på skuldra under Premier League-møtet med London-kollega West Ham måndag.

På nettsidene sine skriv Arsenal at 22-åringen fekk skuldra ut av ledd og «gjennomgår no ytterlegare undersøkingar». Han er uaktuell for spel mot Standard Liege torsdag.

Det same er Nicolas Pépé, Granit Xhaka og Héctor Bellerín. Pepe var særs god mot West Ham, men pådrog seg ein kneskade i 3-1-sigeren.

Forsvarsprofilen Shkodran Mustafi er i tillegg suspendert torsdag.

Arsenal er klar for utslagsrundane i turneringa viss det ikkje blir femmålstap eller meir i Belgia.

