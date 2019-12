Warholm om helse og vekt: – Det er den rosa elefanten i rommet

sport

23-åringen har fått med seg debatten i etterkant av at langrennsløparen Ingvild Flugstad Østberg ikkje får gå renn i starten på sesongen.

Denne veka vart det òg kjent at Sveriges Frida Karlsson heller ikkje har passert den siste helsetesten, og også ho må vente før det blir start i verdscupen igjen.

– Det er eit interessant tema, eit tema der det er veldig viktig å skilje mellom toppidrett og barne- og ungdomsidrett. Toppidretten blir ofte brukt som forbilde til barne- og ungdomsidretten, og eg meiner det er eit klart skilje mellom nivåa, seier Karsten Warholm.

Ikkje press

Friidrettsprofilen seier at han sjølv ikkje har følt seg pressa til å gå ned i vekt.

– Vekt er den rosa elefanten i rommet, det er ikkje noko anna ord du kan bruke, men eg sjølv har aldri brydd meg om det. For meg er det naturleg å ta nokre grep, og for meg kjem det naturleg innanfrå. Det er ingen som tvingar meg. Det er ein sjølvsagd ting, og sånn er toppidretten brutal, seier Warholm til NTB under eit pressetreff på Noregs idrettshøgskule.

Verdsmeisteren på 400 meter hekk frå Doha i haust og frå London for to år sidan seier at problematikken må behandlast på riktig måte.

– Dette er veldig individuelt. Det kan opplevast som noko heilt anna for meg enn for andre. Ikkje minst meiner eg at barn og ungdom til ei viss grad må skjermast frå denne problematikken. Det er ikkje noko dei driv med som har med dette å gjere. Det er noko som kjem seinare i livet. Kroppen utviklar seg i ung alder, og då skal du få i deg nok næring, og du må sove nok. Dette er enormt viktig.

Tyne ut

Warholm erkjenner at etter kvart som du blir eldre, så må han som toppidrettsutøvar prøve å tyne ut dette.

– Då må det kanskje andre ting til.

– Riktig vekt er avgjerande viss du ønsker å bli best?

– Ja, men det kan òg bikke feil veg. Det er ikkje slik at mykje er meir. Viss Leif (trenar Leif Olav Alnes) seier at éin kilo er bra, så er ikkje nødvendigvis fem kilo noko betre. Det er ofte der det kan bli ein smell. Og det er knalltøft fordi dette går på kjensler, og når det gjeld kjensler mistar vi ofte rasjonalitet, meiner Warholm.

