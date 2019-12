Rosenborg stadfestar: Dorsin den nye sportslege leiaren av klubben

sport

Svensken vart presentert som ny RBK-sportssjef under ein pressekonferanse på Brakka på Lerkendal tysdag ettermiddag. Tilsetjinga skjer to dagar før Rosenborg avsluttar sesongen med bortekamp mot PSV Eindhoven i Europaligaen.

Dorsin er tilsett på fast basis.

– Eg er veldig glad for å komme tilbake til denne fantastiske klubben, som eg har sakna. Eg vil vere i eit lag. Det er det eg passar best til. Å jobbe mot høge mål. Eg likar å konkurrere og vinne, og å vere i ei gruppe som vinn saman og taper saman, sa svensken.

Klubblegende

Han fekk med seg 402 kampar og scora 31 mål på dei tolv sesongane sine som speler i Rosenborg. Han var i klubben i to omgangar i 2004–07 og 2008–16. I mellomtida hadde han eit kort opphald i rumenske Cluj, der han fekk med seg ein seriemeisterskap.

Dorsin er utdanna jurist og har drive sitt eige agentfirma sidan han la opp som spelar i 2016. Han har òg sete i styret i handballklubben Byåsen.

– Han er ein ekte rosenborgar med over 400 kampar. Han har den profilen vi treng no, og eg er veldig glad for å stå her med «Mikke» no, sa Tove Moe Dyrhaug, dagleg leiar i RBK.

Den tidlegare RBK-backen skal erstatte Bjørnebye, som noko overraskande gav seg i jobben som sportsleg leiar i midten av november. Bjørnebye hadde jobben i fire og eit halvt år.

Klar for viktig overgangsvindauge

Dorsin søkte òg på jobben i 2015, då han framleis var Rosenborg-spelar. No ventar eit svært viktig overgangsvindauge for klubben, som hadde ein skuffande sesong. Rett nok sikra trønderane spel i Europa heilt på tampen, men dei var langt bak seriegullet.

– Eg bur i Trondheim og følgjer klubben. Eg kjenner til situasjonen til spelarane. Men no gjeld det å setje seg ned med trenaren og resten av klubben og ha ein dialog om kva vi vil framover. Det er det det handlar om i fotball, samarbeidet. Vi skal vinne saman og tape saman, sa Dorsin.

Svensken vann fem seriegull og éin NM-tittel med RBK.

38-åringen spelte òg 16 landskampar for Sverige mellom 2001 og 2010.

(©NPK)