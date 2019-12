Tildelinga av fotball-VM 2022 under formell etterforsking for korrupsjon

sport

Etter tre års etterforsking har det franske økokrim PNF vedtatt å sende saka vidare i rettssystemet, og ho skal nå formelt etterforskast av ein såkalla forhøyrsdommar, skriv Mediapart.

Avisa har fått stadfesta at det er starta ein ny fase i etterforskinga, men PNF har utover dette ikkje kommentert opplysningane.

Korrupsjonsmistanken har lege tjukt over avgjerda i 2010 om å tildele VM i fotball i 2022 til Qatar. Platini (63) vart i sommar avhøyrt som vitne av økokrim, saman med to nære medarbeidarar av Frankrikes tidlegare president Nicolas Sarkozy. Platini nekta då for korrupsjon og sa at han ikkje har gjort noko gale.

Sentralt i saka står ein lunsj halden i presidentpalasset i Paris hausten 2010, ti dagar før FIFA bestemde å tildele Qatar VM.

Platini var på dette tidspunktet visepresident i FIFA og enda opp med å stemme for Qatar, sjølv om han i utgangspunktet likte det amerikanske kandidaturet best.

Spørsmålet som blir stilt er om Platini lét seg presse av Sarkozy, som i sin tur vart hylla av qatarske styresmakter i 2012 for å ha bidrege til å få fotball-VM til golfstaten. Platini har nekta for dette.

Franske medium har over lengre tid avslørt økonomiske band mellom sentrale franske idrettsaktørar og styresmaktene i Qatar som har gitt mistanke om at VM-tildelinga ikkje berre var bygd på reint sportslege premissar.

(©NPK)