Skarpnord mista europatourtittelen på målstreken, men kåra til årets spelar

Den tyske 20-åringen gjekk til topps i Kenya Open søndag, og ho var den einaste som kunne vippe Skarpnord ned frå førsteplassen. Ho gjorde det med stil då ho sette banerekord med 64 slag, henta inn sju slag på Julia Engström og tok sigeren ho trong. Ho enda eitt slag framfor indiske Aditi Ashok og tre framfor Engström.

Skarpnord greidde berre delt 34.-plass i ei turnering der ho ikkje såg 60-talet på nokon av sine fire rundar. Tonje Daffinrud var beste norske i Mombasa med delt 26.-plass.

Men ifølgje VG vart Marianne Skarpnord stemt fram som årets spelar på Europatouren i golf for kvinner.

– Ein super sesong og ein ekstremt populær utøvar på touren. Gratulerer, skriv Ladies European Tour på Twitter.

Første tyske vinnar

Henseleit vart den tredje som har vunne europatouren samanlagt og vorte kåra til årets førsteårsspelar i same sesong, etter Laura Davies i 1985 og Carlota Ciganda i 2012.

Ho er den første tyske sammenlagtvinnar på europatouren. Ho er òg første tyskar som blir «rookie of the year».

– Det kunne ikkje vorte betre enn å avslutte sesongen med siger, og det er berre utruleg at eg vann samanlagt og vart rookie of the year, sa Henseleit.

