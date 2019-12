Russland utestengt frå OL og VM i fire år

sport

WADA heldt måndag styremøte der dei behandla innstillinga frå byråets regeletterlevingskomité om å stengje ute Russland frå alle internasjonale meisterskapar dei neste fire åra.

Ifølgje NRK og nettstaden Insidethegames vart utestenginga vedtatt samrøystes.

WADAs avtroppande visepresident Linda Hofstad Helleland har kalla Russland-saka den største idrettsskandalen i verda. Ho har blanda kjensler etter avgjerda i WADA-styret.

– Eg er ikkje fornøgd med avgjerda vi gjorde i dag, men det er så langt vi kunne gå, seier Helleland til NRK. Ho har arbeidd for ein endå strengare reaksjon mot Russland.

– Det (WADA-avgjerda) betyr at vi kan oppleve fleire hundre russiske utøvarar både i Tokyo og Beijing. Det er ikkje noka straff eller reaksjon som svir på nokon som helst måte.

Ute

Årsaka til utestenginga er Russlands dopinghistorikk dei siste åra etter OL i Sotsji i 2014. Eit WADA-utval meiner at russarane har manipulert datamaterialet dei har utlevert frå sitt mykje omtalte antidopinglaboratorium i Moskva.

Russland får heller ikkje arrangere store internasjonale meisterskap i fireårsperioden, og det russiske flagget skal ikkje nyttast i store internasjonale konkurransar. Dessutan kan ikkje medlemmer av den russiske regjeringa få ha internasjonale verv i idretten.

Straffa betyr dermed at Russland ikkje kan stille som eigen nasjon under dei kommande sommarleikane i Tokyo i 2020. Det same gjeld vinter-OL i Beijing i 2022, og dessutan ei lang rekke andre internasjonale stemnar og meisterskap.

Utestenginga vil ikkje gjelde fotball-EM neste år, der Russland er kvalifisert og skal vere ein av 12 vertsnasjonar. Inntil vidare får avgjerda heller ikkje konsekvensar for russiske utøvarar i verdscupar.

Nøytralt flagg

Under vinter-OL i fjor deltok russiske utøvarar under nøytralt flagg, som såkalla OAR (olympiske idrettsutøvarar frå Russland).

For Russlands del kunne det faktisk vore verre. Russiske utøvarar som kan sannsynleggjere at dei ikkje har hatt tilknyting til doping, skal kunne delta som «nøytrale utøvarar». Også dette er i tråd med innstillinga frå WADAs uavhengige komité for regeletterleving (CRC).

Det er førebels ikkje kjent om Russland ankar WADA-dommen til Idrettens valdgiftsrett (CAS). Nasjonen har frist på 21 dagar til å komme med eit tilsvar til WADAs avgjerd.

(©NPK)