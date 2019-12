Zuccarello matchvinnar for Wild mot Tampa Bay

sport

Det var andre siger for Wild i Florida denne veka. Nordmannen med nummer 36 på ryggen skåra sigersmålet 4.08 ut i tredjeperioden. Det var hans sjette fulltreffar for sesongen. Tidlegare i kampen hadde han òg to målgivande.

Zuccarello fekk 13 og eitt halvt minutt på isen torsdag kveld. På ein kjapp pasning frå Jason Zucker feia han pucken i mål på stillinga 4–4 og sørgde for 5–4.

Det vart òg det siste målet i kampen og Minnesota Wild cruisar vidare, og laget som hadde ein dårleg start på sesongen, har no tatt poeng i elleve kampar på rad.

– Akkurat no så skårar han òg. Han er kjent for vere ein playmaker, men han har vist at også kan skåre mål, sa Wild-forwarden Jason Zucker om den avgjerande skåringa til nordmannen.

Det var andre gong i kampen at laget kom tilbake etter å ha fått ein imot.

– Det var eit par slike mål i dag. Det var viktig, skjønner du. Dei stod på hardt, men vi klarte å slå tilbake. Det var storarta, sa Zuccarello til NHLs nettside.

Dei to laga hadde ganske likt utgangspunkt på papiret, og følgde kvarandre tett kampen gjennom, der gjestene hadde 21 skot på mål mot 34 for heimelaget.

Heimelaget opna sterkast, med skåring av Erik Cernak før to minutt av den første perioden i kampen. Men så var det noko vilt som skjedde med Wild, og på 101 sekund sette dei pucken i mål tre gonger, og plutseleg leidde Minnesota-laget 3–1. Først skåra Joel Eriksson Ek på Amalie Arena etter 9.33, så var det Zucker som føydde namnet sitt til på lista etter 10.46 – der var Zuccarello involvert elles – og så dukka Carson Soucy opp 28 sekund etterpå og sørgde for det tredje målet. Også der stod Zuccarello for målgivande pasning.

Lightning reduserte til 2–3 ved Mikhail Sergatsjev før pause.

Spelet roa seg noko, før Tampa Bay-laget utlikna til 3–3 mot slutten av andre periode, ved Victor Hedman. Det tok likevel berre 40 sekund før Victor Rask krangla pucken i mål for Wild og tok tilbake leiinga 4–3.

Eit liknande mønster synte seg i tredje periode, der Lightning utlikna ved Alex Killorn etter fire minutt. Berre åtte sekund seinare skåra Zuccarello det som skulle bli det avgjerande målet i kampen.

(©NPK)