Sundby: – Trur ikkje på eit mirakel

Sundby fekk lite til å fungere under den nasjonale sesongopninga på Beitostølen, og verdscupopninga i Ruka sist helg gav heller ikkje dei svara langrennsveteranen ønskte seg.

Fredag stilte 35-åringen på pressetreff føre verdscuprenna på Lillehammer. Der var han klar på at det framleis er eit lite mysterium kvifor kroppen ikkje fungerer.

– Eg har ikkje noka supergod forklaring enno på kvifor ting har vore så seige. Det har vore ein brems som ligg der, og som har komme dei siste to–tre vekene. Den er eg ikkje komfortabel med. Vi nøstar litt, det er ein nøste-prosess, sa Sundby.

Tiltak

Han innrømmer å ha gjort «ein del tiltak» dei siste dagane for å finne ut kva som er gale. Eitt av dei er å sjå bort frå at eit virus herjar i kroppen.

– Eg jobbar ut frå at ein må prøve å finne feilen, og dette har komme ganske akutt. Eg må prøve å finne ut kvar den bremsen ligg, og eg har eit par–tre moglegheiter på bordet eg sjekkar ut, sa Røa-løparen.

Deretter gjekk han langt i å innrømme at det òg er ei moglegheit at han har køyrt kroppen for hardt i sesongoppkøyringa.

– Det er òg eit scenario at eg har pusha litt i overkant mykje. Det har ikkje skjedd meg tidlegare, men kan ha skjedd no, sa veteranen.

Verdsmeisteren frå 15-kilometeren i Seefeld er spent på kva svar Lillehammer-helga vil gi.

– Ruka var ikkje all verda, og eg trur ikkje på mirakel til i morgon. Eg har gjort nokre tiltak, så får vi sjå i helga om det har skjedd noko, sa han.

Frustrerande

35-åringen liker ikkje situasjonen han har hamna i ved inngangen til ein ny sesong.

– Eg taklar det nok betre no enn for tre–fire år sidan. Det er samtidig ein frustrerande situasjon, og mest frustrerande fordi eg var i ganske god form for tre–fire veker sidan.

Planen til Sundby har heile tida vore å levere på topp først etter Tour de Ski. Han har for lengst bestemt seg for å droppe touren til fordel for ein ekstra lang juleferie.

– Mogleg han blir litt lengre ut frå kva som skjer i morgon, sa Røa-løparen fredag.

Laurdag står tremil fellesstart med skibyte på programmet på Lillehammer.

