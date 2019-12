Solskjær håper Martial kan vere tilbake mot City

sport

– Eg veit ikkje om han kan starte, men vi har eit godt håp om å ha han klar for delar av kampen, sa United-sjefen på pressekonferansen på fredag.

Sakte, men sikkert blir lista med spelarar som er ute på grunn av skade, kortare og kortare. Men Paul Pogba er framleis ikkje klar, og det er uvisst om han kjem på graset i kamp før 2019 er over, slik Solskjær har håpt.

– Så snart som mogleg, svarte Solskjær om utsiktene til retur for Pogba.

På spørsmål om tankane hans om derbyet mellom dei to laga frå Manchester, svarte Solskjær:

– No speler vi i alle fall mot City kvart år, sa nordmøringen spøkefullt, med referanse til at Manchester City ikkje spelte i den engelske toppdivisjonen i fleire av dei åra han sjølv spelte for United.

– City er så klart eit mykje betre lag no enn då eg spelte, sa Solskjær, som også reflekterte over korleis fotballen – og Manchester-derbya – har endra seg.

– Det var lov med litt fleire ordentlege taklingar før. No er alt overvakt, det er meir eit teknisk og taktisk enn eit fysisk spel, sa United-sjefen.

Manchester United spelte god, effektiv og underhaldande fotball og United-fansen fekk ein etterlengta opptur då laget slo José Mourinhos Tottenham 2–1 onsdag.

– No er det om å gjere å halde dette nivået, uttalte målvakt David de Gea etter kampen på Old Trafford. Laurdag kjem svaret borte mot byrival City.

