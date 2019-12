Norsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer dei andre

sport

Med 27 topp tre-plasseringar har Noreg fleire enn nummer to og tre til saman. Dette er medaljefangsten (gull i parentes) i OL, VM og EM sidan 1986 då Noreg fekk gjennombrotet sitt:

1) Noreg 27 (12), 2) Russland/Sovjet/SUs 14 (7), 3) Danmark 12 (7), 4) Frankrike 10 (3), 5) Ungarn 9 (1).

Totalt sikra 18 nasjonar medalje i perioden 1986–2018. Sør-Korea har tatt totalt sju medaljar i VM og OL, tre av dei gull. Montenegro, Tyskland og Brasil har vunne eitt gull kvar.

Ikkje på sofaen

– Dette seier at Noreg har gjort mykje riktig. Desse medaljane har ikkje komme gratis. Det var ein gedigen prestasjon då vi slo gjennom 1986, kanskje ein av dei største i heile perioden. Då var Aust-Europa intakt og mange nasjonar heilt proffe, seier Pettersen til NTB.

Han har 45 år i norsk topphandball som spelar og trenar på både klubb- og landslag. For tida er han i Japan som ekspertkommentator for TV3.

– Etter at Noreg byrja å ta gull (det første kom i 1998-EM), har vi klart å forvalte det godt. Det er køyrt ulike prosjekt for mellom anna keeperar og keivhendte spelarar.

– Dei kviler ikkje på laurbæra. Det er jobba jamt og trutt. Veldig mange som vinn litt, legg seg ned på sofaen. Så flatar det ut og fører til tilbakegang.

Thorirs oppskrift

Pettersen peikar på eit moment han trur er svært viktig i det norske medaljerushet.

– Dei respekterer absolutt alle motstandarar. Dei seier aldri, sjølv om dei møter Cuba, at den kampen vinn vi. Det må gjerast ein jobb. Eg trur det er hovudgrunnen til at Noreg har halde seg i toppen over så mange år, seier Pettersen.

– Mange spøkar jo litt med at Hergeirsson alltid snakkar opp motstandarane uansett kor svake dei er?

– Det er dumt å le av han. Han er vel den mestvinnande trenaren i verda.

