Konkurrentane fell som fluger rundt Johaug

sport

Det har gjort at 31-åringen frå Dalsbygda har vore utilnærmeleg i dei to første helgane med langrenn hittil i sesongen.

Johaug hadde vore favoritt uansett, men etter alle forfalla er ho det meir enn nokon gong.

Svenskane Ebba Andersson og Frida Karlsson er ute. Charlotte Kalla og Stina Nilsson har ikkje vore i form, og Ingvild Flugstad har fått startnekt fordi ho ikkje har passert helsetesten.

Der er uvisst kva tid Gjøvik-løparen er tilbake.

Laurdag er det 15 kilometer med skibyte på Lillehammer.

God jobb

Johaug er storfavoritt i dei harde løypene på Lillehammer. Dei passar henne godt.

Men så enkelt er det ikkje, meiner Johaug sjølv.

– Nei, det er i det heile ingen «walk in the park». Skirenn skal gåast, og ein må gjere ein vanvitig god jobb før ein kan strekke hendene over hovudet. Heidi (Weng) og Astrid (Uhrenholdt Jacobsen) var i kjempeform sist helg. Det kan nok hende fleire av dei utanlandske har fått nokre renn i kroppen og har komme i betre form òg.

– Korleis ser du på at så mange av dine argaste konkurrentar er ute?

– Eg skulle veldig gjerne hatt dei på startstrek. Det er morosamast å gjere det bra og vinne skirenn når dei beste er på start. Samtidig får eg ikkje gjort noko med dette. Eg må konkurrere med dei som er på startstrek. Det blir spennande her i morgon. Eg gleder meg til å gå i desse harde løypene.

Aldri moro

– Charlotte Kalla på side to i Ruka?

– Det er aldri moro å ikkje få det til i skirenn, men eg veit at dei vil komme sterkare tilbake seinare. Nokre gonger er det sånn med toppidrett at det er litt stong ut for fleire. Men motgang gjer deg sterkare.

– Kva er tankane dine om situasjonen til Østberg?

– Eg skulle veldig gjerne ønskt at Ingvild kunne stilt til start her på Lillehammer. Det er tøft å vere i den situasjonen ho er i. Når du er vand til å reise rundt kvar helg, så blir det noko anna når du ikkje lenger kan det. Eg føler veldig med henne, sa Johaug under pressekonferansen på fredag.

(©NPK)