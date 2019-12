sport

Noreg tar med seg to poeng til hovudrunden, medan Nederland jubla for fire. Tess Wester vann keeperkampen mot slutten, og det vart avgjerande.

Dei norske jentene var som spørsmålsteikn i pressesona etter kampen. Dei gjekk frå ein råsterk 1. omgang til andre enden av skalaen etter pause.

– Det var ein veldig kontrast, og det er kanskje det eg er mest skuffa over no. Vi har framleis dette i eigne hender, men gjorde det litt vanskelegare, sa Stine Bredal Oftedal til NTB.

Camilla Herrem var tydeleg irritert.

– Eg føler at vi mistar firemålsleiinga (ved pause) vår på berre 20 sekund. Vi speler to heilt ulike omgangar. Det hakkar i forsvar og angrep etter pause. No er eg forbanna, sa Herrem til NTB.

Målvakt Silje Solberg gjekk litt med i dragsuget då det norske spelet stokka seg frå 33 minutt og ut. Ho vart bytt ut.

– Dette skjer jo i handball, men ikkje så ofte. Eg synest det er vanskeleg å forklare kvifor etter at vi spelte ein så god førsteomgang, seier Solberg til NTB.

Sjansen

Noreg går til hovudrunden med to poeng og møter Danmark, Tyskland og Sør-Korea. Tre norske sigrar der gir garantert plass i semifinale.

Oftedal drog til skikkeleg frå start i Aqua Dome. Då var ikkje nederlendarane i nærleiken av å følgje henne. Noreg leidde 12–7 (18 min.) etter at Oftedal og Marit Røsberg Jacobsen hadde vore strålande gode.

Det jamna seg litt ut, men inn mot pause seig leiinga opp til norsk 18–14.

Oftedal skåra på seks av sju skot i førsteomgangen. I tillegg var ho sentral med pasningar i forkant av norske mål.

Ny smell

Noreg starta bra òg etter pause, men Nederland gav seg ikkje. Dei sprang inn fleire mål og kom opp på uavgjort 23–23 (43.30 min.).

Like før hadde Noreg tatt ut målvakt Solberg etter ein treg periode. Inn kom Andrea Austmo Pedersen.

På 26–25 var det nederlandsk leiing for første gong i kampen med snautt ti minutt igjen å spele. Det vart til 27–25 og 28–26 like etter.

Nederland klarte å skremme bort det norske skrømtet. Sidan 2010 hadde Noreg vunne alle sju meisterskapskampane mot nederlendarane før denne.

Resultata i B-gruppa gjekk vegen for Noreg fredag. Det betyr at ingen lag derfrå har fire poeng i ryggen før hovudrunden startar.

Der speler Noreg kampar søndag, måndag og onsdag. Håpet om norsk semifinale lever, men med siger fredag ville vegen vidare vore langt enklare.

Hat-trick

Noreg gjekk ikkje feilfritt gjennom puljespelet denne gongen heller. I fjor tapte Noreg tidleg mot eit avgrensa tysk lag. Nederlaget klistra seg som ei mare på den norske troppen i resten av meisterskapen. EM enda med 5.-plassen.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson kunne hatt eit dårlegare utgangspunkt føre neste fase av VM. Han kan framleis ta den tredje tittelen sin i verdsmeisterskap neste søndag.

Frå før har islendingen VM-gull med Noreg i 2011 og 2015. Noreg «manglar» fire store namn denne gongen, men etterveksten i norsk kvinnehandball er i særklasse.

Derfor kan laget bli verdsmeister sjølv utan Katrine Lunde, Nora Mørk, Henny Ella Reistad og Veronica Kristiansen i troppen.

