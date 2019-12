Brrrr, iskald VM-opplading for Oftedal og handballjentene

sport

Noko må ha gått gale for vaktmeisteren natta før. For i hallen var det ikkje mange varmegradene. Det er ikkje ofte handballjentene har brukt dunjakker under oppvarminga, men det skjedde i Kumamoto.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson tok temperatur-utfordringa utan å stresse.

– Godt å ha litt kald luft, så vaknar folk, sa han.

Noreg er sikra to poeng med til hovudrunden. På toppen av desse kjem det laget tar med seg mot Nederland. Nederlendarane er vande til å tape for Noreg. Dei har gjort det i dei sju siste meisterskapskampane.

Noreg har fire sigrar så langt i VM, men møter fredag det hittil vanskelegaste laget.

I dei andre gruppene risikerer Danmark å bli slått ut. Det skjer med tap mot tittelforsvarar Frankrike. Montenegro og Spania speler om topplassen i ein annan pulje. Det same gjer Russland og Sverige.

Dei to beste laga frå kvar av dei to hovudrunde-gruppene går til semifinale.

