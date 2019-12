Markeng send heim frå Russland utan gyldig visum

sport

– Eg må vere så ærleg å seie at det var ubehageleg. Russarane er jo eit strengt folkeslag. Dei tok passet mitt, og eg vart sitjande i fleire timar å vente, seier 19-åringen til NRK etter heimkomsten til Noreg.

Saman med den norske hopptroppen var dei på veg til Nizjnij Tagil for verdscupen i helga. I passkontrollen i Moskva vart det stopp, og han kom seg ikkje vidare.

Han måtte overnatte på flyplassen før han vart følgd til flyet heim til Oslo torsdag formiddag.

Forklaringa på kvifor han ikkje fekk innreiseløyve til Russland, er at passet til 19-åringen går ut i mai. Reglane seier at så lenge det er mindre enn seks månader til passet går ut, så er ikkje visumet gyldig. Men det vart først oppdaga etter at nordmannen hadde landa i Moskva.

– Det er jo min feil. Eg fekk beskjed om å sjekke at pass og visum var gyldig før vi skulle dra. Eg gjekk ut frå at det var gyldig sidan visuma til andre var gyldige, seier Markeng.

Leiinga i hoppforbundet har sendt hopparane fleire beskjedar om at utøvarane måtte sjekke dette på førehand. Det er heller ikkje første gongen at Markeng har gjort ein passtabbe. I haust gløymde han passet sitt på veg til Polen.

Markeng har starta den første sesongen sin som landslagshoppar godt, no må han derimot vente ei stund med å hoppe i verdscupen.

