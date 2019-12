Massiv tilskodarflukt frå Lerkendal

sport

Av klubbane i Eliteserien er det framleis Rosenborg som sel flest billettar. Men når sesongen blir oppsummert, må klubbleiinga konstatere at gjennomsnittleg selde billettar gjekk ned frå 16.000 i 2018 til 12.700 i 2019. Det representerer ein nedgang på nesten 23 prosent.

For dei to klubbane bak Rosenborg på tilskodartoppen er situasjonen mykje lysare. Brann og Viking opplevde at høvesvis 6 og 10 prosent fleire kjøpte billett til heimekampane. Brann hadde dermed drygt 11.000 tilskodarar, medan Viking nådde 8661, viser tal frå Norsk Toppfotball.

Totalt selde 16 eliteseriearenaene 1,4 millionar billettar i 2019-sesongen, noko som er ein nedgang på 1,5 prosent. Snittet for alle kampane var 5777.

Medan tilskodarsituasjonen i Eliteserien er relativt stabil, er bildet atskilleg mørkare for laga i 1. divisjon. Der var nedgangen på 12 prosent samanlikna med 2018-sesongen.

Start hadde flest heimetilskodarar med 5200 i gjennomsnitt. I motsett ende var det berre 174 som tok bryet med å møte opp på Tromsdalens heimekampar.

(©NPK)