Tøff TV-start i handball-VM: Berre 152.000 så Noreg i premieren

På det meste var 204.000 sjåarar innom oppgjeret der Noreg vann 47–16 over Cuba. Det er uvanleg låge tal for handballjentene.

På grunn av tidsforskjellen på åtte timar går alle Noregs fem første kampar med start 12.30 norsk tid. Som regel har TV-selskapa draghjelp av at Noreg speler meisterskapskampane sine i den beste sendetida i Noreg, ofte med avkast 20.30.

Den fordelen er ikkje der denne gongen.

– Ut frå føresetnadene med stor suksess i skisport for Noreg parallelt med handballen, ein mindre interessant motstandar i Cuba og ein solfylt laurdag i adventstida, så ligg sjåartala der vi forventa oss, seier Cecilia Gave i NENT Group til NTB.

– Vi veit òg at interessa for meisterskapen blir bygd opp gjennom turneringa. Det såg vi i førre VM (menn tidlegare i år) der vi hadde 1,3 millionar sjåarar under finalen.

Tok over

Gåve peikar på at ein tredel av TV-sjåarane laurdag valde å sjå på Noregs handballkamp i den aktuelle perioden.

Ved sida av sendinga på lineær TV oppnådde handballkampen ifølgje Gave «sterke tal» på strøymetenesta.

NENT Group har TV-rettane for EM og VM i handball for begge kjønn fram til og med 2026.

I Japan er tidlegare herrelandslagstrenar Gunnar Pettersen sidekommentator under kampane. Ole Erevik og Karoline Dyhre Breivang, begge med svært mange landskampar, jobbar som studioekspertar.

TV 2 var handballkanalen svært lenge, men måtte for nokre år sidan gi opp kampen for å behalde meisterskapane. Prisen for rettane har auka veldig den siste tida.

Noreg møter Serbia i VM tysdag. Torsdag ventar Angola medan Nederland er motstandar fredag.

VM-finalen blir spelt søndag 15. desember med avkast 12.30 norsk tid.

