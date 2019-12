Varslar grundig evaluering etter TIL-nedrykk

sport

Tromsø må ta den tunge vegen ned i 1.-divisjon etter at det berre vart 1–1 heime mot Stabæk siste serierunde søndag. Sarpsborg, Mjøndalen, Lillestrøm og TIL stoppa på 30 poeng, men målskilnaden sende «Gutan» ned ein divisjon.

No varslar sportssjefen i klubben, Svein Morten Johansen, ei grundig evaluering for å få klubben opp i Eliteserien på første forsøk.

– Det betyr at vi må gå gjennom alt vi har gjort, vi må gå gjennom alle rollene og dei vi har på dei ulike plassane, meg sjølv inkludert, sa han til Eurosport etter at nedrykket var klart.

– Tromsø som klubb, og som by, høyrer heime i Eliteserien. Eg trur norsk fotball blir litt fattigare utan Tromsø på tabellen i Eliteserien. Så vi har ein plan om at vi må rett opp igjen. Alt som blir jobba med frå i morgon (måndag), har fokus på det, sa sportssjefen.

Ranheim slår følgje med TIL direkte ned til 1.-divisjon, medan Lillestrøm skal spele kvalifisering mot Start om den siste plassen i den øvste divisjonen.

Også i Ranheim var det nedtrykt stemning. Til klubbens eiga nettside seier trenar Svein Maalen at dei skal bite godt frå seg i 1. divisjon neste år, og at dei skal gjere alt dei kan for å forbetre seg.

– Vi skal framleis vere den klubben vi er, og vi skal bygge opp eit lag som skal skape nye eventyr. Så med ein gong dagen her er over, så skal vi sjå framover, sa Maalen.

