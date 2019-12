Tandrevold ofrar julefeiring med familien i jakta på VM-suksess

sport

Flest mogleg døgn i høgda blir oppskrifta for 23 år gamle Tandrevold, som er relativt uerfaren med høgdetrening samanlikna med mange av dei eldre konkurrentane sine og lagvenninner.

VM går på 1600 meters høgde i Antholz i februar. Snautt to månader før skal Tandrevold ta inn julemiddagen i selskap med Tiril Eckhoff og kjærastane sine.

– Det blir veldig annleis, men eg trur det kan bli hyggeleg. Det er eg, Tiril og kjærastane våre, og vi er jo som ein liten familie, vi, smiler Tandrevold overfor NTB.

– Det er første gong eg feirar jul utan resten av familien. Det blir rart, men hyggeleg, held ho fram.

Hugsar kollapsen

Ikkje berre VM i vinter, men også dei to neste meisterskapane, går i høgda. Etter Antholz-meisterskapen kjem VM i slovenske Pokljuka i 2021, deretter OL i Beijing.

– Eg legg heilt klart inn meir høgde denne sesongen, ja. Men det er ikkje slik at kroppen min lærer seg dette med ein gong. Det vil ta tid. Men eg har trua på at med riktig inngang til meisterskapen, ein roleg inngang, så kan eg prestere veldig bra, seier Tandrevold.

Ho fekk eit brutalt og litt dramatisk møte med tynnlufta i Antholz sist sesong. På fellesstarten kollapsa Tandrevold og tapte 38 sekund til teten på dei siste 2,5 kilometrane. Ho stupte rett i bakken i målområdet og måtte støttast inn i garderoben.

– Er du redd for å gå på ein liknande smell?

– Ja. Ein hugsar sjølvsagt det der. Men då har eg den erfaringa, og eg kan lære av det til neste gong. Eg må berre bruke det på den måten, seier ho.

Uflaks

Også føre sesong i år har Tandrevold og dei andre skiskyttarane førebudd seg i Antholz. Det gjekk rett nok ikkje heilt etter planen for 23-åringen frå Fossum. Ho vart sjuk – kanskje matforgifta – og måtte dra heim etter å ha vore nede for teljing i nokre dagar.

– Eg veit ikkje heilt kva som skjedde, men det vi trur, er at eg fekk noko bæsj eller noko sånt i kjeften då eg sklei på ein joggetur, og at det var det eg vart dårleg av. For alle hadde ete det same, så det var litt rart om eg skulle bli matforgifta. Eg var skikkeleg, skikkeleg dårleg i eit par døgn, og så gjekk det over, fortel ho.

Tandrevold erkjenner at det har vore nokon «fartsdumpar» i oppkøyringa, og at sesongstarten som vanleg kjem litt brått på. Men ho ser fram til ein lang sesong fullstappa med konkurransar.

– Plan A er å gå alt av renn. Og så får eg sjå korleis det fungerer. Det er ikkje noko poeng i å presse seg igjennom det viss ein ikkje er pigg eller mentalt oppe og nikkar. Men i utgangspunktet vil eg gå alt, ja, seier ho.

