Skåringsshow av Røsberg Jacobsen, kom tilbake etter rufsete start

– Ein kan ikkje klage. Eg synest det starta litt rufsete, men vi held oss til den planen vi hadde sett oss. Det viser at det fungerer, og det er veldig herleg, seier Røsberg Jacobsen til NTB.

Ho skåra åtte gonger, og det er tangering av målrekorden hennar frå landskampar. Førre gong ho kom opp i så mange skåringar for Noreg, var mot Ukraina for vel to år sidan.

Måndag fekk Røsberg Jacobsen gjennombrotet sitt i meisterskap.

– Mot slutten gir dei (Slovenia) litt opp. Som kantspelar å få springe inn nokre mål der, det er ikkje feil. Det er morosamt å få vist litt av det ein kan.

Røsberg Jacobsen har ein sterk haust bak seg i Esbjerg, og i den danske klubben blir det jobba mot å få på plass eit lag som kan komme seg til Champions League-sluttspelet (dei fire beste laga) innan eit par sesongar.

Slovenia leidde med tre mål godt inn i 1.-omgangen.

– Alt det vi har førebudd oss på, kom mot oss i dag. Vi trong berre litt tid før vi fann løysingar på korleis vi skulle løyse det, seier Røsberg Jacobsen.

