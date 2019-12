sport

Det melder Wolverhampton på sin Twitter-konto.

Jimenez har verkeleg vore i form den siste tida, og han scora i alle tre kampane til Wolverhampton i november. Måla hans mot Arsenal, Aston Villa og Bournemouth bidrog til sju poeng for laget og gjer at han no vinn månadens spelar som første mexicanar.

Månadens spelar i september vart finske Teemu Pukki, medan Jamie Vardy vann kåringa i oktober.

