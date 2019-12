Norsk stortalent trenar med Juventus

sport

Ungguten frå Trondheim som var jakta av mellom anna Manchester United, signerte for Vålerenga i januar før han vart lånt ut til Tiller for å fullføre ungdomsskulen heime. I sommar returnerte han til Oslo-klubben, og no får han sjansen til å vise seg fram for Juventus.

– Odin har proffkontrakt, men får lov til å dra på treningsopphald hos Juventus. Vi håper det er ein tur der han får utfordra seg mot gutar på same alder og spelarar opp til 23 år. Vi tenker det er fint for han å avslutte sesongen med eit treningsopphald, seier Vålerengas sportssjef Jørgen Ingebrigtsen til TV 2.

16-åringen sleit med skadar i starten av Vålerenga-karrieren sin, men har fått fleire kampar for andrelaget til klubben som rykte opp frå 3.-divisjon, før han enda opp med å gjere eliteseriedebuten sin i siste serierunde mot Mjøndalen.

Tysdag morgon skal Odin og pappa Owe ta flyet til Italia.

