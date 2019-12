Norsk VM-utklassing 36–20 mot Slovenia, Bakkerud storspelte

sport

Kongsberg-jenta var særs sentral då Noreg snudde kampen før pausen. Ho heldt fram med å hamre inn mål i andreomgangen.

Den omgangen dominerte Noreg heilt. Prestasjonen var såpass solid at det fort kan bli fem norske sigrar på fem kampar i puljespelet.

– Det har vore ein draum å få spele meisterskap for Noreg heilt sidan eg var lita. Forbildet mitt vart tidleg Gro Hammerseng, sa Bakkerud til NTB dagen før VM-start.

Slovenia har mange gode handballspelarar, men å springe heim i forsvar er ikkje det dei liker best. Marit Røsberg Jacobsen og Silje Waade utnytta det og ordna raskt 2–0-leiing.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson sette opp ei blokk med dei høgaste jentene sine (Kari Brattset Dale, Emilie Hegh Arntzen og Silje Waade) i midtforsvaret. Ho fekk køyrt seg i starten mot Slovenias råsterke skyttarar. Ana Gros bles tidleg inn fire mål frå distanse i tillegg til ein kjenslevar lobb.

Fleire norske tekniske feil i andre enden av banen bidrog til at Slovenia snudde til 7–4-leiing. Det vart til 8–5 etter at Tjasa Stanko fekk fritt leide for nær det norske målet.

Uredd

Bakkerud styrte mykje av skåringsproduksjonen då Noreg tok over føringa. Meisterskapsdebutanten drog til med tre mål frå distanse på kort tid og sikra 12–11 til Noreg.

Trass i ein litt rufsete omgang i angrep med for mange unødvendige balltap, leidde dei norske jentene med eitt mål (13–12) ved pause.

Slovenia byrja å slite med utteljinga mot slutten av førsteomgangen. Trenden heldt fram i starten av den andre mot eit aggressivt forsvar og ein særs god keeper i Silje Solberg. Det utnytta Noreg til å springe inn to kontringsmål og ta leiinga 15–12.

Tre distanseskot frå Bakkerud gjekk òg inn tidleg i omgangen, og så var Slovenia plutseleg fem mål bak og i praksis ute av kampen.

Marit Røsberg Jacobsen var òg i kjempeslag og skåra flest av alle dei norske jentene.

Fordel

Noreg vann 47–16 over i Cuba laurdag. Tysdag møter det norske laget Serbia. Serbarane manglar den store stjerna si Andrea Lekic (skadd) og er klart hemma av det.

Så blir gruppespelet avslutta for Noreg mot Angola (torsdag) og Nederland (fredag).

Dei tre beste frå puljen avanserer til hovudrunden. Skulle Noreg vinne alle gruppekampane sine, er laget sikra å starte neste VM-fase med fire poeng.

(©NPK)