Lennartsson fekk sparken i LSK

sport

Det melder Lillestrøm på nettsida si.

Dermed er det uklart kven som leier laget i den kommande kvalifiseringsrunden.

– Både interne og eksterne trenarkrefter er aktuelle som trenar på kort sikt. Vi vil informere om kven som leiar laget mot Start når det er avklart, skriv klubben i ei pressemelding.

Lennartsson, som tok over trenarjobben i Lillestrøm sommaren 2018, har ikkje vunne ein einaste kamp sidan 25. august og må forlate Åråsen etter at laget hamna på 14.-plass denne sesongen.

– Eg vil takke alle spelarar og heile støtteapparatet for eit veldig godt samarbeid under heile perioden min. Lillestrøm SK kjem for alltid til å vere i hjartet mitt og eg kjem sjølvsagt på besøk på Åråsen i framtida. Med stort håp om vellykka kvalifisering mot Start, uttaler Lennartsson.

LSK skal spele kvalifiseringsfinale mot Start 7. og 11. desember for å sikre seg spel i Eliteserien i 2020.

Desse kampane går no altså utan Lennartsson ved roret.

Tidlegare LSK-trenar Tom Nordlie kan vere aktuell som erstattar, ifølgje Romerikes Blad. Han har redda fleire eliteserielag frå nedrykk før, men makta ikkje å hindre den noverande klubben sin Skeid frå å rykke ned frå 1.-divisjon.

Dersom Lillestrøm vil ha Nordlie klar til å leie laget i kvalifiseringskampane mot Start, må dei bli samde med Skeid.

Lennartsson tok over etter at Arne Erlandsen fekk sparken midt i fjorårssesongen og leidde laget til sikker plass, men i årets sesong har det gått langt dårlegare. I Lennartssons 44 seriekampar med LSK har laget berre vunne 11 kampar totalt.

(©NPK)