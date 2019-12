Framleis langt fram for Lundby, 62 prosent færre bonuskroner enn gutane

sport

Når verdscupen startar i Lillehammer til helga, vil vinnarane av dei individuelle verdscuprenna få 3800 (34.960 kroner) sveitserfranc mot 3000 førre sesong.

Vinnarpremien til gutane er på 10.000, det same som førre vinter. Det betyr at Lundby får betalt 38 prosent av det gutane får ved siger mot 30 sist sesong.

– Det er kjempebra at vi får betre betalt for det vi driv med. Det er jo framleis svært få som kan leve av premiepengane, så det er bra at dei vil at vi skal overleve, sa Lundby då premiesatsane vart jekka opp i sommar.

I VM i Seefeld var forskjellen endå større. Då fekk jentene berre snautt 28 prosent av premiesatsane til gutane.

Lundby toppa FIS' pengeliste førre sesong. Ho hoppa inn 524.000 kroner på 25 renn. Det gav eit snitt på 20.960 kroner. Katharina Althaus (439.000) og Julianne Seyfarth (428.000) følgde nærast Lundby på totaloversikta.

I langrenn får herre- og kvinneløparane same pengepremiar i verdscupen.

