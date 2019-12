Fotball: Dette er tala frå Eliteserien 2019

sport

Søndag kunne ein opne årets første luke i julekalenderen, men det var òg dagen for å legge lokk på 2019-utgåva av Eliteserien i fotball.

Molde hadde for lengst sikra den første seriemeisterskapen sin sidan 2014, men nedrykksstriden vart ikkje avgjord før årets siste 45 minutt.

Rosenborg snudde 0–1 til 3–2 mot Ranheim, som rykker ned. Ned i 1.-divisjon får Ranheim med seg Tromsø, som hamna bak kvalifiseringsklare Lillestrøm med dårlegare målskilnad. Dei gulkledde møte Start til eit dobbeltoppgjer om å spele i eliteserie i 2020.

Molde-spelarar pregar målstatistikkane

Toppskåraren i Eliteserien heiter Torgeir Børven. Odd-spissen har starta alle 30 serierundane og levert 21 skåringar på 2670 speleminutt. Det betyr at hordalendingen har kunna juble for mål kvart 127. minutt.

Nærast Børven følgjer Moldes Leke James, som med to nettkjenningar i serieavslutninga enda opp med 17 skåringar totalt. Måla hans har likevel komme på 1566 speleminutt, som gir éi scoring kvart 92. minutt.

På den andre målstatistikken får James selskap av fleire lagkameratar. Ohi Omuijanfo har 15 skåringar, medan også Magnus Wolff Eikrem er på topp 5-lista med elleve skåringar. Lagkamerat Eirik Hestad har flest målgivande pasningar med sine ti, føre Eikrem og Vikings Ylldren Ibrahimaj med ni.

Også Bodø/Glimt har spelarar som produserer godt med mål. Blant dei har Håkon Evjen sanka flest målpoeng med 13 skåringar og fire målgivande, medan Amor Layouni rakk ti skåringar og fem målgivande før han forsvann til Pyramids FC i haust.

Vikingar med flest gule

Viking-spelarane verkar ikkje å vere redde for å gå i krigen sidan Zlatko Tripic (8) og Samúel Fridjónsson (7) har sanka flest gule kort i årets eliteserie. Rosenborgs Birger Meling har òg sju gule kort.

Seriemeister Molde er likevel laget som har hamna i boka til dommaren flest gonger med sine 55 gule kort. Brann er det snillaste laget i serien med 37 åtvaringar. Vålerenga er det einaste laget som har fått fleire enn to raude kort med fire.

Det lønner seg å avslutte på mål

Håpet om spel i Europa hausten 2020 rauk for Odd i siste serierunde, men det er ikkje presisjonen i avslutningane som er årsaka til det. Skienslaget er nemleg mest treffsikre i serien og skårar på 41 prosent av avslutningane som går på mål.

Problemet for Dag Eilev Fagermos Europa-draum kan nok heller vere at talet på avslutningar på mål ikkje er så mange. 110 av forsøka til Odd har treft innanfor stengene i år, eit snitt på 3,7 per kamp. Berre Ranheim (like mange) og Lillestrøm (109) som er på same nivå eller dårlegare.

I andre enden av statistikken finn vi Odds overmenn i Eliteserien: Molde, Bodø/Glimt og Rosenborg. Dei har avslutta høvesvis 183 (6,1 per kamp), 164 (5,5) og 148 (4,9) gonger på mål og enda med same medaljevalør i denne statistikken som på eliteserietabellen: gull, sølv og bronse.

Ikkje overraskande kan vi altså konkludere med at det lønner seg å avslutte mykje på mål.

Rosenborg trekker flest tilskodarar

Trass i ein del støy og til tider sviktande resultat er det RBK som kan vise til dei beste tilskodartala. I snitt har trønderane selt 12.704 billettar til heimekampane sine. Best besøkt var kampen mot Haugesund 16. mai med sine 17.799 selde billettar.

Haugesund fekk i same by òg lov til å ta del i den dårlegast besøkte eliteseriekampen i år. Han vart spelt 14. april då 1353 menneske såg rogalendingane slå Ranheim 2–0. Ranheim har færrast tilskodarar i Eliteserien og har eit snitt på 1883 menneske innanfor portane.

Resultatfakta

Til slutt tar vi med oss nokre tørre fakta:

Kampar: 240

Mål: 699 (av dei 27 sjølvmål)

Målsnitt: 2,91 mål per kamp

Heimesigrar: 113

Uavgjorde: 73

Bortesigrar: 54

Flest mål i éin kamp: Mjøndalen–Bodø/Glimt 4–5

Største heimesiger: Vålerenga–Bodø/Glimt 6–0

Største bortesiger: Ranheim–Vålerenga 1–5

