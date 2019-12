Akillesen rauk for skadeforfølgde Tønnesen, mistar handball-EM

sport

– Vi har dessverre fått beskjed frå Kent Robin og det medisinske støtteapparatet i Veszprém om at akillesen hans rauk i klubbkampen på søndag, seier lege på handballanslaget Thomas Torgalsen i ei pressemelding.

Skaden oppstod i meisterligakampen i helga mellom Veszprém og Vardar.

Tønnesen fekk ikkje spele VM tidlegare i år då han var ute med ein handskade.

– Han fekk stadfesta skaden gjennom MR-undersøkingar i Ungarn måndag. No reiser han heim til Noreg for oppfølging og operasjon via nettverket til landslaget, seier Torgalsen vidare.

I 2016 pådrog Tønnesen seg alvorleg avriving av ein muskel. Leggen hans bles seg opp til dobbel tjukn. Berre ein snarrådig klubblege redda han frå store komplikasjonar og ein mogleg amputasjon.

Den ferske skaden inneber at Tønnesen må belage seg på eit lengre avbrekk frå handballbanen. EM, der det norske laget speler tre kampar i Trondheim i januar, går utan han.

Noreg er framleis svært godt dekt blant venstrehandskyttarar med Magnus Abelvik, Eivind Tangen og Harald Reinkind.

