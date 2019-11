Zlatan: – Eg kan spele til eg blir 50

sport

Debatten går enno høgt om inntoget av 38-åringen som medeigar i stockholmsklubben Hammarby og det som skjedde i etterkant med vandaliseringa av statuen i Malmö og angrepet på eigedommen hans i Stockholm.

Samtidig går rykta om kvar fotballkarrieren til Zlatan Ibrahimovic tar vegen etter at han forlét LA Galaxy.

Han bidrar godt sjølv. For til den italienske sportsavisa Gazzetta dello Sport skjuler han ikkje at eit comeback for Milan freistar.

– Milano er ikkje den andre byen min, det er den andre heimen min. Eg har fantastiske minne derfrå, seier han.

Han avfeiar at 38 år er noko å snakke om for ein fotballspelar.

– Om det er eit prosjekt som motiverer meg, kan eg halde fram å spele på nivået mitt til eg er 50 år, seier svensken på sitt sedvanlege ublyge vis.

På like ublygt vis avslører han for den italienske avisa at han gjerne samanliknar seg med den italienske fridomskjempa Giuseppe Garibaldi, som innanfor feltet sitt herja både i Europa og Sør-Amerika og som historisk blir kalla «Helten av to verder» for dei militære bravadane sine.

Zlatan spelte for AC Milan frå 2010 til 2012.

